Президент украинского клуба объяснил расторжение контракта с футболистом за посещение России

Президент украинского "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал расторжение контракта с Игорем Сикорским.

"Разумеется, мы хотели бы, чтобы Игорь и дальше выступал за нашу команду. Однако я сильно возмутился, когда увидел его фото на фоне символов нашего оккупанта. Не понимаю, зачем он отправился в Россию - страну-агрессор.

Я быстро принял решение. Наставник и вице-президент меня поддержали. Сейчас в Украине идет война, но есть люди, непонимающие этого. У нас патриотичная команда и нам нельзя допускать, чтобы наши футболисты помещали Россию и поддерживали нашего врага", - заявил Собуцкий.

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