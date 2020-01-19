Президент украинского клуба объяснил расторжение контракта с футболистом за посещение России
Президент украинского "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал расторжение контракта с Игорем Сикорским.
"Разумеется, мы хотели бы, чтобы Игорь и дальше выступал за нашу команду. Однако я сильно возмутился, когда увидел его фото на фоне символов нашего оккупанта. Не понимаю, зачем он отправился в Россию - страну-агрессор.
Я быстро принял решение. Наставник и вице-президент меня поддержали. Сейчас в Украине идет война, но есть люди, непонимающие этого. У нас патриотичная команда и нам нельзя допускать, чтобы наши футболисты помещали Россию и поддерживали нашего врага", - заявил Собуцкий.
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