"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры

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"Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Мальорка" уверенно разобралась с "Валенсией".

Теперь "Мальорка" занимает 17-е место, а "Валенсия" - седьмое.

"Мальорка" - "Валенсия" 4:1

Голы: Раильо, 7 - 1:0, Будимир, 22 - 2:0, Будимир, 41 - 3:0, Дани Родригес, 79 - 4:0, Ферран Торрес, 82 - 4:1

"Мальорка": Рейна, Гамес, Лумор, Раильо, Вальент, Дани Родригес, Баба, Севилья (Фебас, 69), Лаго Джуниор (Кубо, 80), Эрнандес (Посо, 64), Будимир.

"Валенсия": Доменек, Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Васс, Парехо, Черышев (Ферран Торрес, 44), Солер, Коклен, Гамейро (Ли Кан Ин, 61), Макси Гомес.

Предупреждения: Парехо (6), Коклен (12), Раильо (38), Севилья (55), Рейна (60), Кубо (81), Ферран Торрес (87).

Удаление: Парехо (51).  

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