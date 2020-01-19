Президент "Урала" раскритиковал реформу Кубка России
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о реформе Кубка России.
"Мне не нравится такая реформа. Чем пять привилегированных клубов отличаются от 11 остальных? Давайте тогда поинтересуемся у них: вам календарь облегчили - почему вы не попали в еврокубковую весну и роняете коэффициент страны? Бывает даже в групповую стадию еврокубков не выходят - а им послабление!
Во всех странах играют но нормальной схеме, а у нас начинают изобретать велосипед. По новому формату топ-клубы могут не попасть на периферию. Это навредит популяризации футбола в стране", - заявил Иванов.
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|19
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|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
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|25
|7
|Уфа
|19
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|Динамо Москва
|19
|24
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|Урал
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
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|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|Рубин
|19
|19
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|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
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