Президент "Урала" раскритиковал реформу Кубка России

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о реформе Кубка России.

"Мне не нравится такая реформа. Чем пять привилегированных клубов отличаются от 11 остальных? Давайте тогда поинтересуемся у них: вам календарь облегчили - почему вы не попали в еврокубковую весну и роняете коэффициент страны? Бывает даже в групповую стадию еврокубков не выходят - а им послабление!

Во всех странах играют но нормальной схеме, а у нас начинают изобретать велосипед. По новому формату топ-клубы могут не попасть на периферию. Это навредит популяризации футбола в стране", - заявил Иванов.

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