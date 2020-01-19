"Бавария" все еще заинтересована в покупке Хакими

"Бавария" не намерена сдаваться в переговорах по трансферу защитника "Реала" Ашрафа Хакими.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет приобрести футболиста ближайшим летом за 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хакими либо вернется в "Реал", либо его трансфер выкупит дортмундская "Боруссия".

В этом сезоне Хакими провел за "Боруссию" 27 игр, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

Читайте также: "Бавария" нацелилась на защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru