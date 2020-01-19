"Бавария" все еще заинтересована в покупке Хакими
"Бавария" не намерена сдаваться в переговорах по трансферу защитника "Реала" Ашрафа Хакими.
Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет приобрести футболиста ближайшим летом за 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хакими либо вернется в "Реал", либо его трансфер выкупит дортмундская "Боруссия".
В этом сезоне Хакими провел за "Боруссию" 27 игр, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Фрайбург
|18
|29
|7
|Байер Леверкузен
|17
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|17
|12