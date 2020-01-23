Бэйл обошел Роналдо в списке бомбардиров "Реала"

Вингер "Реала" Гарет Бэйла забил гол в игре 1/16 финала Кубка Испании против "Унионистаса" (3:1).

Как сообщает ESPN, это 105-й гол валлийца в 246 матчах за "Реал" во всех турнирах.

Таким образом, Бэйл обошел в списке бомбардиров клуба бразильца Роналдо, который забил 104 гола в 177 играх.

Напомним, что лучшим бомбардиром "Реала" остается Криштиану Роналду, который имеет на своем счету 450 голов в 438 играх.

Читайте также: "Реал" теряет Бэйла. | http://soccernews.ru