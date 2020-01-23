"Манчестер Сити" грозит исключение из Лиги Чемпионов

В ближайшее время в адрес "Манчестер Сити" будут предъявлены обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плея.

Как сообщает The Guardian, УЕФА изучает финансовые отчеты "горожан" за 2012 и 2013 год. В организации полагают, что в те годы убытки клуба были превышены в 4 раза.

Если вина "Манчестер Сити" будет доказана, то клуб могут отстранить от участия в Лиге Чемпионов.

Отмечается, что руководство "Сити" не признает нарушений и может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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