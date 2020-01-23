"Сампдория" подписала защитника "Наполи"

Защитник "Наполи" Лоренцо Тонелли перешел в "Сампдорию".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 30-летним игроком был подписан контракт до лета 2022 года.

Отметим, что Тонелли уже находился в аренде в "Сампдории" в сезоне 2018/19. Тогда он провел 20 матчей и забил один гол.

В этом сезоне Тонелли еще ни разу не появлялся на поле.

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