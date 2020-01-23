"Реал" подпишет игрока "Малаги" и сразу отдаст его в аренду

Нападающий "Малаги" Уго Вальехо близок к переходу в "Реал".

Как сообщает AS, стороны уже уладили все детали трансфера. Известно, что с 19-летним футболистом будет подписано соглашение до 2023 года.

Кроме того, мадридский клуб намерен сразу же отправить игрока в аренду в "Депортиво".

В нынешнем сезоне Вальехо принял участие в пяти матчах Сегунды.

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