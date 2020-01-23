"Боруссия" не может согласовать с "Ювентусом" стоимость трансфера Джана

Дортмундская "Боруссия" продолжает вести переговоры с "Ювентусом" по трансферу хавбека Эмре Джана.

Как сообщил журналист Николо Скира, "шмели" готовы заплатить за 26-летнего футболиста 18 миллионов евро, однако "старая синьора" требует увеличить сумму.

Отмечается, что в случае перехода Джана в "Боруссию", игрок подпишет с клубом соглашение до 2024 года.

В этом сезоне Джан принял участие в восьми играх Серии А. Напомним, что игрок не участвовал в матчах Лиги Чемпионов, так как "Ювентус" не включил его в заявку на турнир.

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