"Норвич" и "Вест Бромвич" вышли в 1/8 финала Кубка Англии, "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" ждет переигровка
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Англии.
Напомним, что матчи, которые были завершены вничью, будут переиграны.
"Рединг" - "Кардифф" 1:1
Голы: Патерсон, 5 - 0:1, Мейте, 8 - 1:1
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Сон Хын Мин, 58 - 0:1, Буфаль, 87 - 1:1
"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Данзо (Буфаль, 71), Беднарек, Стивенс, Редмонд, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг (Дженепо, 43), Обафеми (Адамс, 74), Ингз.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Танганга, Орье, Санчес, Жедсон Фернандеш (Ламела, 56), Алли (Дайер, 88), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Ло Чельсо.
"Ньюкасл" - "Оксфорд Юнайтед" 0:0
"Ковентри" - "Бирмингем" 0:0
"Бернли" - "Норвич" 1:2
Голы: Хэнли, 53 - 0:1, Дрмич, 57 - 0:2, Питерс, 72 - 1:2
"Миллуолл" - "Шеффилд Юнайтед" 0:2
Голы: Бешич, 62 - 0:1, Норвуд, 84 - 0:2
"Портсмут" - "Барнсли" 4:2
Голы: Клоуз, 37 - 1:0, Марквис, 45 - 2:0, Вудроу, 60 - 2:1, Кертис, 62 - 3:1, Берджесс, 76 - 4:1, Чаплин, 90 - 4:2
"Вест Хэм" - "Вест Бромвич" 0:1
Гол: Таунсенд, 9 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17