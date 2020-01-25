"Норвич" и "Вест Бромвич" вышли в 1/8 финала Кубка Англии, "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" ждет переигровка

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"Норвич" и "Вест Бромвич" вышли в 1/8 финала Кубка Англии, "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" ждет переигровка

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Англии.

Напомним, что матчи, которые были завершены вничью, будут переиграны.

"Рединг" - "Кардифф" 1:1

Голы: Патерсон, 5 - 0:1, Мейте, 8 - 1:1


"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Сон Хын Мин, 58 - 0:1, Буфаль, 87 - 1:1

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Данзо (Буфаль, 71), Беднарек, Стивенс, Редмонд, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг (Дженепо, 43), Обафеми (Адамс, 74), Ингз.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Танганга, Орье, Санчес, Жедсон Фернандеш (Ламела, 56), Алли (Дайер, 88), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Ло Чельсо.   


"Ньюкасл" - "Оксфорд Юнайтед" 0:0


"Ковентри" - "Бирмингем" 0:0


"Бернли" - "Норвич" 1:2

Голы: Хэнли, 53 - 0:1, Дрмич, 57 - 0:2, Питерс, 72 - 1:2


"Миллуолл" - "Шеффилд Юнайтед" 0:2

Голы: Бешич, 62 - 0:1, Норвуд, 84 - 0:2


"Портсмут" - "Барнсли" 4:2

Голы: Клоуз, 37 - 1:0, Марквис, 45 - 2:0, Вудроу, 60 - 2:1, Кертис, 62 - 3:1, Берджесс, 76 - 4:1, Чаплин, 90 - 4:2


"Вест Хэм" - "Вест Бромвич" 0:1

Гол: Таунсенд, 9 - 0:1

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