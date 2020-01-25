"Динамо" объявило о трансфере Комличенко

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал игроком московского "Динамо".

Как сообщает твиттер клуба, с 24-летним игроком был подписан контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит за футболиста 3,5 миллиона евро.

Комличенко выступал за "Младу Болеслав" с 2017 года. За это время он провел 74 игры, в которых отметился 46 голами и 14 ассистами.

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