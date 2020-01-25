Семак прояснил ситуацию с Исламханом
Наставник "Зенита" Сергей Семак прояснил ситуацию с полузащитником Бауржаном Исламханом, который проходит просмотр в клубе.
Отметим, что Исламхан принимал участие в товарищеской игре против "Зальцбурга", которая завершилась поражением "Зенита" со счетом 3:6.
"По одному матчу тяжело судить, однако теперь у нас больше информации о нем. Могу сказать, что ему сегодня было сложнее - это однозначно. Сегодня я встречусь с руководством и вскоре мы решим, полетит он с нами в Бенидорм или нет", - заявил Семак.
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