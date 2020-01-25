Семак прояснил ситуацию с Исламханом

Теги зенит санкт-петербургсергей семакбауржан исламхан

Семак прояснил ситуацию с Исламханом

Наставник "Зенита" Сергей Семак прояснил ситуацию с полузащитником Бауржаном Исламханом, который проходит просмотр в клубе.

Отметим, что Исламхан принимал участие в товарищеской игре против "Зальцбурга", которая завершилась поражением "Зенита" со счетом 3:6.

"По одному матчу тяжело судить, однако теперь у нас больше информации о нем. Могу сказать, что ему сегодня было сложнее - это однозначно. Сегодня я встречусь с руководством и вскоре мы решим, полетит он с нами в Бенидорм или нет", - заявил Семак.

Читайте также: Медведев объяснил, почему Кокорин играет за "Зенит", несмотря на аренду в "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" объявило о трансфере Комличенко

"Динамо" объявило о трансфере Комличенко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов