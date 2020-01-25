Сетьен прокомментировал поражение от "Валенсии"

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Сетьен прокомментировал поражение от "Валенсии"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о поражении от "Валенсии" (0:2).

"В первом тайме мы уступали сопернику. Мы не могли грамотно занимать позиции. После перерыва мы выглядели лучше и создали несколько опасных моментов. К сожалению, мы не воспользовались ими и пропустили второй гол.

"Валенсия" превосходила нас в первом тайме. Они отлично играли против Фати и Месси. Мы делали много бессмысленных пасов, передач ради передач. Соперник ограничил нам доступ к воротам. Это болезненное поражение, однако нам нужно поскорее его забыть", - приводит слова Сетьена Marca.

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