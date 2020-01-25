"Марсель" сыграл вничью с "Анжером"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Анжером".
"Марсель" по-прежнему занимает второе место и отстает от ПСЖ на 7 очков.
"Марсель" – "Анжер" 0:0
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Стротман, Сансон (Аке, 86), Лопес (Жермен, 65), Ронжье, Радонич (Кауи, 76), Бенедетто.
"Анжер": Бютель, Тома, Манко, Траоре, Капель, Мангани (Перейра Лаже, 80), Фюльжени, Сантамария, Эль-Мелали (Бобишон, 29), Тиуб, Алиуи (Баокен, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|49
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Реймс
|20
|29
|9
|Монако
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12