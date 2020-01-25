"Марсель" сыграл вничью с "Анжером"

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"Марсель" сыграл вничью с "Анжером"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Анжером".

"Марсель" по-прежнему занимает второе место и отстает от ПСЖ на 7 очков.

"Марсель" – "Анжер" 0:0

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Стротман, Сансон (Аке, 86), Лопес (Жермен, 65), Ронжье, Радонич (Кауи, 76), Бенедетто.

"Анжер": Бютель, Тома, Манко, Траоре, Капель, Мангани (Перейра Лаже, 80), Фюльжени, Сантамария, Эль-Мелали (Бобишон, 29), Тиуб, Алиуи (Баокен, 65).

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