Линекер отреагировал на поражение "Барселоны" от "Валенсии"

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Линекер отреагировал на поражение "Барселоны" от "Валенсии"

Футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал матч между "Валенсией" и "Барселоной" (2:0).

"Сетьен - на выход", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что это первое поражение "Барселоны" под руководством Кике Сетьена. Два предыдущих матча каталонцы выиграли.

"Барселона" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Примеры, однако "Реал" выйдет на первое место, если завтра сыграет хотя бы вничью.

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