"Краснодар" заработал на трансфере Комличенко в "Динамо"

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Краснодар" получил процент от трансфера Николая Комличенко в "Динамо".

"Краснодар" должен был получить 30 процентов от последующей перепродажи игрока, таким образом, клубу досталось около одного миллиона евро.

"Млада" приобрела права на Комличенко у "Краснодара" год назад за 400 тысяч евро. Поэтому в итоге "Краснодар" заработал на нем около 1,4 миллиона евро", - заявил Арустамян.

Напомним, что "Динамо" заплатило за Комличенко 3,5 миллиона евро.

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