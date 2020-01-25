"Краснодар" заработал на трансфере Комличенко в "Динамо"
Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Краснодар" получил процент от трансфера Николая Комличенко в "Динамо".
"Краснодар" должен был получить 30 процентов от последующей перепродажи игрока, таким образом, клубу досталось около одного миллиона евро.
"Млада" приобрела права на Комличенко у "Краснодара" год назад за 400 тысяч евро. Поэтому в итоге "Краснодар" заработал на нем около 1,4 миллиона евро", - заявил Арустамян.
Напомним, что "Динамо" заплатило за Комличенко 3,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15