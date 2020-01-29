Появились новые детали касательно иска "Локомотива" к Геркусу

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Появились новые детали касательно иска "Локомотива" к Геркусу

Иск "Локомотива" к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу, возможно, связан с премиями сотрудникам.

По сведениям "Коммерсантъ", в ходе проведения аудита стало известно, что некоторые сотрудники клуба получали большие премии, хотя на это не было оснований.

Ранее сообщалось, что размер иска составляет 145 миллионов рублей. Геркус в свою очередь собирается подать ответный иск.

Напомним, что Геркус покинул свой пост в декабре 2018 года.

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