"Эвертон" отклонил 100-миллионное предложение "Барселоны" по своему игроку

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"Эвертон" отклонил 100-миллионное предложение "Барселоны" по своему игроку

"Барселона" хотела подписать вингера "Эвертона" Ришарлисона.

Как сообщает Sky Sports, "сине-гранатовые" предложили за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро, однако "Эвертон" отказал в трансфере.

Отмечается, что руководство "ирисок" планирует заняться усилением команды и не намерено расставаться со своими лидерами.

В этом сезоне на счету Ришарлисона 10 голов и 5 ассистов в 27 играх.

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