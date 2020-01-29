Де Хеа показал Агуэро средние пальцы при случайной встрече в Манчестере

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Де Хеа показал Агуэро средние пальцы при случайной встрече в Манчестере

Забавная ситуация произошла в Манчестере при встрече Давида Де Хеа и Серхио Агуэро.

Как сообщает The Sun, вратарь "Манчестер Юнайтед" показал нападающему "Манчестер Сити" два средних пальца, когда тот отдыхал в одном из ресторанов города.

Аргентинец увидев Де Хеа вышел на улицу, чтобы поприветствовать экс-партнера по "Атлетико".

Напомним, что сегодня, 29 января, "МЮ" и "Сити" сыграют между собой в полуфинале Кубка английской лиги.

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