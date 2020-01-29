Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии завершил карьеру

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Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии завершил карьеру

Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау завершил карьеру, сообщают португальские СМИ.

31-летний защитник находился без клуба с конца прошлого сезона. Последним местом работы португальца был "Риу Аве".

Всего за свою карьеру Коэнтрау успел поиграть за "Бенфику", "Реал", "Монако" и "Спортинг". Кроме того, на его счету более 50 матчей за сборную Португалии.

Также на счету Коэнтрау девять выигранных трофеев и бронзовая медаль Чемпионата Европы 2012 года.

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