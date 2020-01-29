Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии завершил карьеру
Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау завершил карьеру, сообщают португальские СМИ.
31-летний защитник находился без клуба с конца прошлого сезона. Последним местом работы португальца был "Риу Аве".
Всего за свою карьеру Коэнтрау успел поиграть за "Бенфику", "Реал", "Монако" и "Спортинг". Кроме того, на его счету более 50 матчей за сборную Португалии.
Также на счету Коэнтрау девять выигранных трофеев и бронзовая медаль Чемпионата Европы 2012 года.
Читайте также: Сможет ли "РБ Лейпциг" стать чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть! | http://soccernews.ru
главное
-
"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала
-
Официально: Соболев перешел в "Спартак"
-
Появились новые детали касательно иска "Локомотива" к Геркусу
-
"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша
-
Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram
Лента новостей
-
"Севилья" объявила об аренде Сусо
-
Мама Аршавина хочет выселить экс-жену футболиста из коттеджа в Санкт-Петербурге
-
"Рубин" нацелился на бразильского защитника
-
Экс-игрок сборной Бразилии Лусио объявил о завершении карьеры
-
Соболев будет зарабатывать в "Спартаке" около двух миллионов евро
-
"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала
-
Официально: Соболев перешел в "Спартак"
-
Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии завершил карьеру
-
Де Хеа показал Агуэро средние пальцы при случайной встрече в Манчестере
-
"Спартак" договорился об аренде Соболева
-
Пентек близок к переходу в "Герту"
-
"Эвертон" отклонил 100-миллионное предложение "Барселоны" по своему игроку
-
Появились новые детали касательно иска "Локомотива" к Геркусу
-
Футболисты "Баварии" подрались на тренировке
-
"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша
-
"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"
-
1
Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram
-
"Крепись, молодежь". ЦСКА креативно сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию
-
"Барселона" нацелилась на форварда "Сассуоло"
-
1
Депутат Госдумы - о Кокорине: "Путь спасибо скажет "Зениту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|18
|51
|2
|Порту
|17
|41
|3
|Спортинг Лиссабон
|18
|32
|4
|ФК Фамаликао
|18
|31
|5
|Рио Аве
|18
|28
|6
|Брага
|17
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|25
|8
|Витория Сетубал
|18
|25
|9
|Жил Висенте
|17
|22
|10
|Боавишта
|18
|22
|11
|КД Тондела
|18
|20
|12
|Маритиму
|18
|20
|13
|Санта-Клара
|18
|20
|14
|Морейренсе ФК
|17
|18
|15
|Белененсиш
|18
|18
|16
|Пасуш де Феррейра
|18
|16
|17
|Портимоненсе
|18
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|18
|9