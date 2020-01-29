Официально: Соболев перешел в "Спартак"

"Крылья Советов" подтвердили переход нападающего Александра Соболева в "Спартак".

Московский клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа. За аренду "Спартак" заплатит 0,5 миллиона евро, а сумма выкупа составит 4,5 миллиона евро.

Ранее в услугах Соболева были заинтересованы "Динамо", ЦСКА и клубы АПЛ.

Соболев выступал за "Крылья Советов" с 2018 года. За это время он провел 45 матчей и забил 21 гол.

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