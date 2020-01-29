"Севилья" объявила об аренде Сусо

Вингер "Милана" Сусо стал игроком "Севильи".

Сообщается, что испанский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года с правом выкупа. Игрок будет выступать под 14-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 20 миллионов евро.

Сусо выступал за "Милан" с 2015 года. За это время он провел 153 игры, в которых отметился 24 голами и 31 ассистом.

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