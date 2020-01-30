"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании
В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Реал" разгромил "Сарагосу", а "Реал Сосьедад" переиграл "Осасуну".
"Реал Сосьедад" - "Осасуна" 3:1
Голы: Исак, 33 - 1:0, Кардона, 36 - 1:1, Эдегор, 61 - 2:1, Исак, 69 - 3:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос (Монреаль, 60), Ле Норман, Горосабель, Субельдия, Эдегор, Мерино, Барренечеа (Порту, 70), Гевара, Ойарсабаль (Элустондо, 79), Исак.
"Осасуна": Хуан Перес, Видаль, Ронкалья, Унаи Гарсия, Эступиньян, Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия (Ибаньес, 74), Иньиго Перес (Барха, 74), Аридане, Кардона (Адриан, 74).
"Сарагоса" - "Реал" 0:4
Голы: Варан, 6 - 0:1, Васкес, 32 - 0:2, Винисиус Жуниор, 72 - 0:3, Бензема, 79 - 0:4
"Сарагоса": Альваро Ратон, Клементе, Дельмас, Пичу Атиенса, Соро (Гути, 74), Гриппо, Игбекеме, Эгуарас, Кагава, Линарес (Суарес, 58), Андре Перейра (Алекс Бланко, 59).
"Реал": Ареоля, Карвахаль, Рамос (Начо, 68), Варан, Марсело, Хамес, Вальверде, Васкес, Кроос, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Йович (Бензема, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14