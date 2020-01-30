"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

Теги реал сарагосареал мадридреал сосьедадосасуна

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Реал" разгромил "Сарагосу", а "Реал Сосьедад" переиграл "Осасуну".

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" 3:1

Голы: Исак, 33 - 1:0, Кардона, 36 - 1:1, Эдегор, 61 - 2:1, Исак, 69 - 3:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос (Монреаль, 60), Ле Норман, Горосабель, Субельдия, Эдегор, Мерино, Барренечеа (Порту, 70), Гевара, Ойарсабаль (Элустондо, 79), Исак.

"Осасуна": Хуан Перес, Видаль, Ронкалья, Унаи Гарсия, Эступиньян, Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия (Ибаньес, 74), Иньиго Перес (Барха, 74), Аридане, Кардона (Адриан, 74).


"Сарагоса" - "Реал" 0:4

Голы: Варан, 6 - 0:1, Васкес, 32 - 0:2, Винисиус Жуниор, 72 - 0:3, Бензема, 79 - 0:4

"Сарагоса": Альваро Ратон, Клементе, Дельмас, Пичу Атиенса, Соро (Гути, 74), Гриппо, Игбекеме, Эгуарас, Кагава, Линарес (Суарес, 58), Андре Перейра (Алекс Бланко, 59).

"Реал": Ареоля, Карвахаль, Рамос (Начо, 68), Варан, Марсело, Хамес, Вальверде, Васкес, Кроос, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Йович (Бензема, 73).  

Читайте также: "Валенсия" и "Вильярреал" пробились в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов