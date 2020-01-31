Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Валенсией"

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Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Валенсией"

Новичок "Сельты" Федор Смолов может дебютировать за клуб уже в эти выходные.

Как сообщил сайт испанского клуба, 29-летний россиянин попал в заявку команды на игру с "Валенсией", которая пройдет 1 февраля в 23:00 (мск).

Напомним, что вчера было объявлено об аренде Смолова в "Сельту" до конца сезона.

В текущем сезоне на счету Смолова 4 гола и 4 ассиста в 19 матчах за "Локомотив".

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