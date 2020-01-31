Официально: Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию"

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Официально: Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию"

Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан стал игроком дортмундской "Боруссии".

Сообщается, что "шмели" арендовали игрока до конца сезона за 1 миллион евро. Кроме того, у "Боруссии" будет право выкупа Джана за 25 миллионов евро.

Отмечается, что сумму нужно будет выплатить в течении трех лет.

В текущем сезоне Джан принял участие в восьми матчах, однако результативными действиями не отличился.

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