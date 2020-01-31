Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину

Стало известно, почему иск "Локомотива" к экс-генеральному директору клуба Илье Геркуса находится без продвижения.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", это связано с тем, что клуб не заплатил пошлину за документ.

"Локомотив" через суд хочет взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей. Правда, не обошлось без проблем - клуб забыл заплатить пошлину и дело не продвигается. Это все, что нужно знать о юристах клуба", - заявили в источнике.

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