"Милан" объявил о переходе Салемакерса

"Милан" заполучил хавбека "Андерлехта" Алексиса Салемакерса.

Сообщается, что "россонери" арендовали 20-летнего бельгийца с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

В текущем сезоне Салемакерс провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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