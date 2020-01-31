"Милан" объявил о переходе Салемакерса

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"Милан" объявил о переходе Салемакерса

"Милан" заполучил хавбека "Андерлехта" Алексиса Салемакерса.

Сообщается, что "россонери" арендовали 20-летнего бельгийца с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

В текущем сезоне Салемакерс провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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