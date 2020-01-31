"Андерлехт" арендовал Пьяцу у "Ювентуса"

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"Андерлехт" арендовал Пьяцу у "Ювентуса"

"Андерлехт" объявил об аренде нападающего "Ювентуса" Марко Пьяцы.

Как сообщает сайт клуба, арендный договор рассчитан до конца сезона, однако есть возможность продления аренды еще на один год.

При этом у бельгийского клуба нет права на выкуп футболиста.

В этом сезоне Пьяца еще ни разу не появлялся на поле из-за повреждения.    

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