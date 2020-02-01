"Манчестер Юнайтед" близок к аренде форварда "Шанхай Шенхуа"

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"Манчестер Юнайтед" близок к аренде форварда "Шанхай Шенхуа"

"Манчестер Юнайтед", судя по всему, подпишет нападающего "Шанхай Шенхуа" Одиона Игало.

Как сообщает Sky Sports, "МЮ" согласовали детали контракта с 30-летним нигерийцем. "Красные дьяволы" арендуют игрока до конца сезона с правом выкупа.

Отметим, что Игало имеет опыт выступлений в АПЛ. Ранее он провел 82 игры за "Уотфорд", в которых забил 33 гола.

В 2019 году на счету Игало 10 забитых мячей в 17 матчах.

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