"Локомотив" и "Сельта" согласовали опцию выкупа Смолова

"Сельта" договорилась с "Локомотивом" о сумме выкупа форварда Федора Смолова.

Как сообщает AS, летом испанский клуб сможет выкупить россиянина за 10 миллионов евро. За саму аренду "Сельта" заплатила 600 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Смолова 4 гола и 4 результативные передачи в 19 играх.

После 21 тура "Сельта" идет в Примере на 18-м месте.

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