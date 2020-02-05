Бартомеу принял решение по Абидалю

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Бартомеу принял решение по Абидалю

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль сохранит свой пост.

По сведениям Sport.es, президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу принял решение не увольнять француза из-за его конфликта с капитаном команды Лионелем Месси. В ближайшее время Бартомеу собирается мирно урегулировать конфликт.

Напомним, что ранее Абидаль заявил, что игроки "Барсы" недостаточно выкладывались под руководством экс-тренера Эрнесто Вальверде. Месси в ответ попросил назвать конкретные фамилии.

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