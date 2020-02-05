Перес разработал план трансфера Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес разработал план трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, Перес намерен подписать 21-летнего француза летом 2021 года, когда до окончания его соглашения с клубом останется один год. "Реал" готов предложить за игрока 150-200 миллионов евро.

В случае провала, Перес будет ждать января 2022 года и уже тогда предложит Мбаппе очень выгодный контракт. В таком случае, Мбаппе может перейти в "Реал" летом 2022 года в качестве свободного агента.

В этом сезоне Мбаппе провел 26 игр, в которых забил 22 гола и отдал 12 ассистов.

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