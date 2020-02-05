Тренер "Атлетика": "Барселона" в любом матче фаворит"

Наставник "Атлетика" Гаиска Гаритано поделился ожиданиями от матча против "Барселоны" в четвертьфинале Кубка Испании.

"Барселона" в любом матче фаворит. Там играют лучшие футболисты мира, поэтому они всегда будут фаворитами во всех турнирах.

Кризис в команде? Какой может быть кризис, когда за тебя играют Месси, Гризманн, Бускетс, Пике... Это отличная команда с великолепными футболистами", - приводит слова Гаритано Mundo Deportivo.

Матч между "Атлетиком" и "Барселоной" состоится 6 февраля в 23:00 (мск).

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