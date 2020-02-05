Орлов поделился информацией касательно интереса европейских клубов к Дзюбе

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об интересе "Тоттенхэма" к капитану "Зенита" Артему Дзюбе.

"Для начала я считаю, что сейчас Дзюбе нельзя покидать "Зенит". Он капитан сборной России, а скоро Евро-2020. И насколько я знаю, "Тоттенхэм" не связывался с "Зенитом" по поводу Дзюбы. Про интерес "Фейеноорда" к Кокорину я также ничего не знаю. Дзюбе нет смысла рисковать. Он должен проявить себя Евро и тогда пусть переходит куда хочет.

Слухи про Дзюбы - это чьи-то домыслы. Я никогда не слышал, чтобы Моуринью упоминал Дзюбу. Вот Виллаш-Боаш хотел подписать Артема, когда возглавил "Марсель". А интерес Моуринью - неправда", - сказал Орлов.

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