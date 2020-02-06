"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

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"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 4-го тура Кубка Англии "Тоттенхэм" переиграл "Саутгемптон".

Таким образом, в 1/8 финала турнира "шпоры" сыграют против "Норвича".

"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 3:2

Голы: Стивенс (аг), 12 - 1:0, Лонг, 34 - 1:1, Ингз, 72 - 1:2, Лукас Моура, 78 - 2:2, Сон Хын Мин (пен), 87 - 3:2

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Вертонген (Жедсон Фернандеш, 54), Орье, Алдервейрелд, Сессеньон (Санчес, 90), Дайер, Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Ндомбеле (Алли, 61).

"Саутгемптон": Ганн, Стивенс, Беднарек, Бертран, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор, 40), Хейбьерг, Редмонд, Буфаль (Армстронг, 67), Ингз, Лонг (Адамс, 81).

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