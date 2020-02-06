У "Баварии" появился конкурент в борьбе за Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям Calciomercato, "старая синьора" готова побороться с "Баварией" за 23-летнего игрока "горожан".

Напомним, что "Бавария" практически подписала Сане прошлым летом, однако сделка сорвалась из-за травмы футболиста.

В этом сезоне Сане успел провести всего одну игру за Суперкубок Англии, в которой и получил повреждение.

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