Агент Кака высказался об интересе ЦСКА

Нене Зини, агент защитника "Крузейро" Кака Жуниора, отрицает наличие интереса со стороны ЦСКА.

"ЦСКА не связывался с нами по трансферу Кака, а два миллиона евро - это маленькая сумма за покупку такого игрока.

На данный момент с нами ведет переговоры европейский клуб о трансфере Кака ближайшим летом", - заявил агент.

Кака выступает за "Крузейро" с 2018 года. За это время он провел 25 игр и отметился одним голом.

Читайте также: Клуб АПЛ намерен купить Чалова, чтобы удержать главного тренера. | http://soccernews.ru