Неуверенная игра Кепы может быть вызвана расставанием с возлюбленной

Испанские СМИ нашли возможную причину неудачных выступлений вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Как сообщает El Mundo, возможно, всему виной расставание вратаря со своей девушкой, с которой он был знаком с самого детства.

Отмечается, что расставание с девушкой негативно повлияло на Кепу из-за чего он бывает подавленным на тренировках.

Напомним, что "Челси" приобрел Кепу в 2018 году за 80 миллионов евро.

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