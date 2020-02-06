Артета намерен избавиться от двух ключевых игроков "Арсенала"

Нападающие "Арсенала" Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, покинут клуб летом.

Как сообщает The Sun, инициатором продажи футболистов выступает наставник "канониров" Микель Артета, который неудовлетворен игрой форвардов.

В текущем сезоне 30-летний Обамеянг провел 27 матчей, в которых забил 16 голов и отдал два ассиста.

На счету 28-летнего Ляказетта 6 забитых мячей и две результативные передачи в 22 играх.

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