"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса"

Теги лестер ситиданиэле руганиювентус

"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, в трансфере 25-летнего футболиста заинтересован "Лестер".

Сам футболист также желает покинуть "Ювентус", так как не получает достаточное количество игрового времени.

В этом сезоне Ругани принял участие в пяти матчах во всех турнирах.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" огласил "Ювентусу" стоимость Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лаутаро Мартинес сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"

Лаутаро Мартинес сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов