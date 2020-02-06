"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, в трансфере 25-летнего футболиста заинтересован "Лестер".

Сам футболист также желает покинуть "Ювентус", так как не получает достаточное количество игрового времени.

В этом сезоне Ругани принял участие в пяти матчах во всех турнирах.

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