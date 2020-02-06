Агент Бэйла: "Зидан не желает продавать Гарета"

Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал будущее игрока.

"Зидан не желает продавать Бэйла. Вопросы о его непопадании в заявку на последние игры нужно задавать мистеру Зидану.

Гарета все устраивает в Мадриде. Он будет выступать за "Реал" еще минимум два года. Думаю, у Бэйла замечательные отношения с Зиданом", - приводит слова агента As.

Соглашение валлийца с клубом действует до лета 2022 года. В этом сезоне Бэйл провел 15 игр, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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