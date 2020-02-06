Агент Бэйла: "Зидан не желает продавать Гарета"
Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал будущее игрока.
"Зидан не желает продавать Бэйла. Вопросы о его непопадании в заявку на последние игры нужно задавать мистеру Зидану.
Гарета все устраивает в Мадриде. Он будет выступать за "Реал" еще минимум два года. Думаю, у Бэйла замечательные отношения с Зиданом", - приводит слова агента As.
Соглашение валлийца с клубом действует до лета 2022 года. В этом сезоне Бэйл провел 15 игр, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14