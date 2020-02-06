Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении
Чемпионаты Нидерландов и Бельгии могут объединиться, сообщает Transfermarkt.
По сведениям источника, объединенный чемпионат будет включать в себя 18 команд. Руководство лиг уверенно, что благодаря новому формату доход от продажи трансляций вырастет до 400 миллионов евро.
Отмечается, что локальные чемпионаты внутри стран продолжат существование и в них будут участвовать клубы не попавшие в высшую лигу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|24
|57
|2
|Гент
|24
|48
|3
|Антверпен
|24
|45
|4
|Стандард Льеж
|24
|41
|5
|Шарлеруа
|23
|41
|6
|Генк
|24
|37
|7
|Зульте-Варегем
|24
|34
|8
|Мехелен
|23
|34
|9
|Андерлехт
|24
|33
|10
|Сент-Трюйден
|24
|29
|11
|Мукрон Перувелз
|24
|27
|12
|Кортрийк
|24
|26
|13
|Эупен
|24
|26
|14
|Остенде
|24
|21
|15
|Ред Стар Ваасланд
|24
|20
|16
|Серкль Брюгге
|24
|11