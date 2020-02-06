Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении

Чемпионаты Нидерландов и Бельгии могут объединиться, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, объединенный чемпионат будет включать в себя 18 команд. Руководство лиг уверенно, что благодаря новому формату доход от продажи трансляций вырастет до 400 миллионов евро.

Отмечается, что локальные чемпионаты внутри стран продолжат существование и в них будут участвовать клубы не попавшие в высшую лигу.

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