Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении

Теги эредивизипро-лига

Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении

Чемпионаты Нидерландов и Бельгии могут объединиться, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, объединенный чемпионат будет включать в себя 18 команд. Руководство лиг уверенно, что благодаря новому формату доход от продажи трансляций вырастет до 400 миллионов евро.

Отмечается, что локальные чемпионаты внутри стран продолжат существование и в них будут участвовать клубы не попавшие в высшую лигу.

Читайте также: Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 2. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке

У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 24 57
2 Гент Гент 24 48
3 Антверпен Антверпен 24 45
4 Стандард Льеж Стандард Льеж 24 41
5 Шарлеруа Шарлеруа 23 41
6 Генк Генк 24 37
7 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 24 34
8 Мехелен Мехелен 23 34
9 Андерлехт Андерлехт 24 33
10 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 24 29
11 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 24 27
12 Кортрийк Кортрийк 24 26
13 Эупен Эупен 24 26
14 Остенде Остенде 24 21
15 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 24 20
16 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов