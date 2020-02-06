Гаттузо хочет подписать в "Наполи" защитника "Милана"

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Гаттузо хочет подписать в "Наполи" защитника "Милана"

Защитник "Милана" Давиде Калабрия может оказаться в "Наполи".

Как сообщает Corriere dello Sport, на покупке 23-летнего футболиста настаивает тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо.

Контракт Калабрии с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Калабрия провел 14 игр и сделал один ассист.

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