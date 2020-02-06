"Челси" определил еще двух претендентов на замену Кепе
"Челси" продолжает поиски нового голкипера на замену Кепе Аррисабалаге.
Как сообщает Goal.com, среди претендентов фигурируют имена голкипера "Аякса" Андре Онана и Майка Меньяна из "Лилля". Ранее клуб проявлял интерес к Нику Поупу.
Однако отмечается, что "Челси" все еще не определился с будущим Кепы, который является самым дорогим голкипером в истории футбола.
В этом сезоне Кепа провел 31 игру и пропустил 41 гол.
Читайте также: В "Челси" назревает конфликт из-за Аррисабалаги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Семь клубов интересуются Винисиусом Жуниором
-
"Сосьедад" прервал внушительную серию "Реала"
-
1
У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке
-
"Челси" определил еще двух претендентов на замену Кепе
-
"Боруссия" может недополучить бонусов от "Барселоны" из-за травмы Дембеле
-
1
"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании
-
Гаттузо хочет подписать в "Наполи" защитника "Милана"
-
Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении
-
Агент Бэйла: "Зидан не желает продавать Гарета"
-
"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Артета намерен избавиться от двух ключевых игроков "Арсенала"
-
Неуверенная игра Кепы может быть вызвана расставанием с возлюбленной
-
Болельщики "Баварии" выбрали лучшего игрока команды в январе
-
Лаутаро Мартинес сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"
-
"Зенит" в товарищеском матче разгромил грузинский клуб
-
Агент Кака высказался об интересе ЦСКА
-
У "Баварии" появился конкурент в борьбе за Сане
-
Черышев восстановился после травмы
-
Объявлена дата начала следующего розыгрыша АПЛ
-
Кононов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Риги"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18