"Челси" определил еще двух претендентов на замену Кепе

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"Челси" определил еще двух претендентов на замену Кепе

"Челси" продолжает поиски нового голкипера на замену Кепе Аррисабалаге.

Как сообщает Goal.com, среди претендентов фигурируют имена голкипера "Аякса" Андре Онана и Майка Меньяна из "Лилля". Ранее клуб проявлял интерес к Нику Поупу.

Однако отмечается, что "Челси" все еще не определился с будущим Кепы, который является самым дорогим голкипером в истории футбола.

В этом сезоне Кепа провел 31 игру и пропустил 41 гол.

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