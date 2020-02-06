У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке

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У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке

Капитан "Барселоны" Лионель Месси повздорил с вратарем команды Марком-Андре тер Штегеном.

Как сообщает El Pais, конфликт произошел на тренировке каталонцев, а причиной стала борьба за мяч в игровом эпизоде.

Напомним, что ранее Месси вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем и поругался с Жераром Пике.

В этом сезоне на счету Месси 19 голов и 12 ассистов в 24 матчах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тер-Штеген:"Да что этот пешеход гномовый себе позволяет?"

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