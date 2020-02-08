Коутиньо летом будет выбирать между четырьмя клубами

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо летом, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает Calciomercato, услуги бразильца будут предложены "Ювентусу". Однако у игрока будут варианты с "Арсеналом", "Ливерпулем" и ПСЖ.

Напомним, что сейчас Коутиньо находится в аренде в "Баварии", но мюнхенский клуб не планирует выкупать игрока.

В этом сезоне на счету Коутиньо 7 голов и 8 ассистов в 26 играх.

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