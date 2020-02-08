Слуцкий исполнил известную песню перед футболистами "Рубина"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий спел песню перед командой на сборе в Турции.

В твиттере клуба опубликовали видео, на котором Слуцкий исполняет перед футболистами песню "Разговор со счастьем" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Мы все этого ждали, и Леонид Викторович это сделал pic.twitter.com/DHyDikJM4u — «Рубин» Казань (@fcrk) February 8, 2020

Напомним, что Слуцкий пришел в "Рубин" в декабре 2019 года и подписал с клубом контракт на пять лет.

После 19 туров "Рубин" занимает в РПЛ 13-е место.

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