"Марсель" переиграл "Тулузу" в матче Лиги 1
В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Тулузу".
Провансальцы по-прежнему идут вторыми и отстают от ПСЖ 9 очков. "Тулуза" замыкает турнирную таблицу.
"Марсель" - "Тулуза" 1:0
Гол: Пайе, 51 - 1:0
"Марсель": Манданда, Сарр, Амави, Чалета-Цар, Камара, Радонич (Кауи, 67), Сансон (Сакаи, 86), Пайет, Лопес (Стротман, 78), Альваро Гонсалес, Жермен.
"Тулуза": Калинич (Рене, 36), Силла, Морейра, Габрильсен, Диаките, Сангаре, Коне, Буагар (Адли, 70), Макенго, Саид (Тауи, 78), Лейя-Исека.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Лилль
|24
|40
|4
|Ренн
|23
|40
|5
|Монпелье
|23
|34
|6
|Лион
|23
|33
|7
|Реймс
|23
|33
|8
|Ницца
|23
|33
|9
|Страсбур
|23
|33
|10
|Монако
|23
|32
|11
|Нант
|23
|32
|12
|Бордо
|23
|31
|13
|Анжер
|24
|30
|14
|Брест
|23
|29
|15
|Сент-Этьен
|23
|28
|16
|Метц
|23
|27
|17
|Дижон
|23
|24
|18
|Ним
|23
|21
|19
|Амьен
|23
|20
|20
|Тулуза
|24
|13