"Марсель" переиграл "Тулузу" в матче Лиги 1

Теги марсельтулуза

"Марсель" переиграл "Тулузу" в матче Лиги 1

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Тулузу".

Провансальцы по-прежнему идут вторыми и отстают от ПСЖ 9 очков. "Тулуза" замыкает турнирную таблицу.

"Марсель" - "Тулуза" 1:0

Гол: Пайе, 51 - 1:0

"Марсель": Манданда, Сарр, Амави, Чалета-Цар, Камара, Радонич (Кауи, 67), Сансон (Сакаи, 86), Пайет, Лопес (Стротман, 78), Альваро Гонсалес, Жермен.

"Тулуза": Калинич (Рене, 36), Силла, Морейра, Габрильсен, Диаките, Сангаре, Коне, Буагар (Адли, 70), Макенго, Саид (Тауи, 78), Лейя-Исека.  

Читайте также: Возвращение Сетьена, Миланское дерби и битва за немецкий престол: рассказываем о самых интересных битвах выходных! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 23 58
2 Марсель Марсель 24 49
3 Лилль Лилль 24 40
4 Ренн Ренн 23 40
5 Монпелье Монпелье 23 34
6 Лион Лион 23 33
7 Реймс Реймс 23 33
8 Ницца Ницца 23 33
9 Страсбур Страсбур 23 33
10 Монако Монако 23 32
11 Нант Нант 23 32
12 Бордо Бордо 23 31
13 Анжер Анжер 24 30
14 Брест Брест 23 29
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 23 28
16 Метц Метц 23 27
17 Дижон Дижон 23 24
18 Ним Ним 23 21
19 Амьен Амьен 23 20
20 Тулуза Тулуза 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов