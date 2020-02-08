Сетьен: "Не хочу побеждать в матчах благодаря везению"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен дал комментарии в преддверии игры против "Бетиса".

"У всех в клубе есть общая идея. Было неприятно вылететь из кубка, однако мы должны постараться сделать хорошие выводы. Нужно двигаться дальше. У "Барсы" нет времени жаловаться, необходимо сохранять ментальную свежесть.

Везение? Я не уделяю этому внимания. Не хочу побеждать в матчах благодаря везению. Удачу ищут, работая и играя лучше, чем соперник. Существуют вещи, которые невозможно контролировать.

Ты пытаешься делать что-то лучше противника, и это отображается на игре, игроки начинают раскрывать потенциал. В итоге, только это имеет значение, а везение является лишь поддержкой", - приводит слова Сетьена Marca.

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