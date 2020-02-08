Сетьен: "Не хочу побеждать в матчах благодаря везению"

1 Теги барселонакике сетьен

Сетьен: "Не хочу побеждать в матчах благодаря везению"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен дал комментарии в преддверии игры против "Бетиса".

"У всех в клубе есть общая идея. Было неприятно вылететь из кубка, однако мы должны постараться сделать хорошие выводы. Нужно двигаться дальше. У "Барсы" нет времени жаловаться, необходимо сохранять ментальную свежесть.

Везение? Я не уделяю этому внимания. Не хочу побеждать в матчах благодаря везению. Удачу ищут, работая и играя лучше, чем соперник. Существуют вещи, которые невозможно контролировать.

Ты пытаешься делать что-то лучше противника, и это отображается на игре, игроки начинают раскрывать потенциал. В итоге, только это имеет значение, а везение является лишь поддержкой", - приводит слова Сетьена Marca.

Читайте также: Сетьен прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кике:"Только судьи нам помогут"

Ответить

главное

"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов