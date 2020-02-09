Сетьен: "Барселона" нуждается в форварде"

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Сетьен: "Барселона" нуждается в форварде"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен заявил, что клубу нужен новый форвард.

"Клуб занят поиском универсального нападающего. "Барселона" нуждается в форварде. Мы рассматриваем несколько кандидатов. Однако нам нужно получить одобрение", - приводит слова Сетьена Goal.com.

Ранее сообщалось, что в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, Ла Лига разрешит каталонцам подписать нового форварда из чемпионата Испании.

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